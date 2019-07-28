Владивосток, 28 июля 2019, 08:01 — REGNUM
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
В параде участвовали свыше двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота.
В парадном строю на рейде Владивостока прошли флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», противолодочные корабли, новейший корвет «Громкий» и дизельная подлодка «Б-394». Также в кильватерной линии был один из самых засекреченных кораблей Тихоокеанского флота, измерительное судно «Маршал Крылов».
Были и иностранные суда — филиппинский корабль «Куанг Чунг» и вьетнамский «Давао-дель-Сур».
Руководил парадом контр-адмирал Владимир Якушев.
После смотра боевых кораблей и подводных лодок начался военно-спортивный праздник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский флот отмечает 323-ю годовщину своего образования.