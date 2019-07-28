Тюмень, , 08:54 — REGNUM

В Тюмени по итогам проверки онкоцентра «Медицинский город» сотрудниками регионального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 17,6 млн рублей. Об этом сообщают несколько тюменских СМИ, ссылаясь на скриншоты документов.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным итогам проверки ФОМС, с 2014 года главный врач «Медицинского города» направлял тяжелобольных пациентов в стационар ООО «Моремед+» — четырехзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте. Отмечается, что хотя у отеля была медицинская лицензия, по условиям договора из медпомощи пациентам здесь предлагался лишь уход медсестры. Тогда как по нормативам, медцентр должен быть оборудован определённой техникой, онкологическими больными должны заниматься врачи-онкологи и врачи-радиотерапевты.

Как сообщает 72.ru, по результатам проверки были составлены два акта. В них вошли не только нарушения, связанные с размещением пациентов в отеле «Море», но и некачественное оказание медицинских услуг, а также завышение оплаты услуг.

Материалы внеплановой проверки тюменского ФОМС направлены в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, ранее «Медицинский город» проверили сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области и выявили нарушения в закупочных процедурах, искажение отчетности, необоснованные начисления стимулирующих выплат работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела, отдела закупок. При этом сотрудники финансисты медучреждения уверяют, что ставили подписи под пустыми бланками.

Кроме того, проверка выявила, что из оборота «Медицинского города» выводились значительные суммы из доходов за платные услуги. При нарушались сроки оплаты обязательств перед контрагентами, а также сроки выплаты заработной платы, что объяснялось отсутствием средств на счетах. Материалы проверки переданы в областную прокуратуру.

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