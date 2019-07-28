Вашингтон, 28 июля 2019, 06:33 — REGNUM

С серьезными повреждениями легких и проблемами сердца доставили в больницу подростка из Висконсина после курения вейпа, сообщает 27 июля телеканал 10TV.

Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья!
Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья!

Как сообщает брат пострадавшего, вейп-картридж они купили на улице. Сразу же после курения юноша почувствовал себя плохо и начал задыхаться.

В медучреждении пострадавшего сразу же поместили в палату интенсивной терапии, где были диагностированы серьезные поражения легочной ткани и проблемы с сердцем. Было принято решение о введения подростка в состояние искусственной комы.

По словам главного врача Детской больницы Майка Гуцайта, вейпинг наносит серьезный вред здоровью подростков, и об этом необходимо говорить четко и ясно.

Как пояснил медик, только за последний месяц в клинике проходили лечение восемь вейперов. У всех из них диагностировали тяжелые повреждения легких.

В департаменте здравоохранения штата заявили о начале расследования инцидента.

Напомним, в 2008 году Всемирная организация здравоохранения потребовала от продавцов электронных табачных изделий убрать информацию о том, что ВОЗ рассматривает их продукцию как безопасное средство облегчающее отказ от курения, как несоответствующую действительности. Годом позже Управление по контролю качества продуктов и лекарств США по итогам масштабного исследования выпустило пресс-релиз с призывом отказаться от использования электронных сигарет и предупреждением о недопустимости их продажи несовершеннолетним.