Вашингтон, , 06:33 — REGNUM

С серьезными повреждениями легких и проблемами сердца доставили в больницу подростка из Висконсина после курения вейпа, сообщает 27 июля телеканал 10TV.

Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья!

Как сообщает брат пострадавшего, вейп-картридж они купили на улице. Сразу же после курения юноша почувствовал себя плохо и начал задыхаться.

В медучреждении пострадавшего сразу же поместили в палату интенсивной терапии, где были диагностированы серьезные поражения легочной ткани и проблемы с сердцем. Было принято решение о введения подростка в состояние искусственной комы.

По словам главного врача Детской больницы Майка Гуцайта, вейпинг наносит серьезный вред здоровью подростков, и об этом необходимо говорить четко и ясно.

Как пояснил медик, только за последний месяц в клинике проходили лечение восемь вейперов. У всех из них диагностировали тяжелые повреждения легких.

В департаменте здравоохранения штата заявили о начале расследования инцидента.

Напомним, в 2008 году Всемирная организация здравоохранения потребовала от продавцов электронных табачных изделий убрать информацию о том, что ВОЗ рассматривает их продукцию как безопасное средство облегчающее отказ от курения, как несоответствующую действительности. Годом позже Управление по контролю качества продуктов и лекарств США по итогам масштабного исследования выпустило пресс-релиз с призывом отказаться от использования электронных сигарет и предупреждением о недопустимости их продажи несовершеннолетним.