Тбилиси, , 06:05 — REGNUM

Решением городского суда Тбилиси арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Его подозревают в организации и участии в несогласованных массовых акциях в Тбилиси, сообщает 28 июля телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Как стало известно, о задержании и аресте экс-министра ходатайстововала генеральная прокуратура, суд поддержал ходатайство и отклонил просьбу защитника об освобождении задержанного под залог.

Ранее сообщалось, что Окруашвили обратился в Тбилисский городской суд с иском о признании права на телеканал «Рустави-2». Среди прочего экс-министр потребовал наложить арест на имущество телеканала, чтобы невозможно было его продать.