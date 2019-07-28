Владимир Станулевич, 28 июля 2019, 00:50 — REGNUM
Примерно на том же месте Мосеева острова, где в 1693 году спустили на воду царскую яхту «Святой Петр», и де стоял домик Петра Первого, в 2019 году началось строительство поморского коча. Долгое время архангельские власти и общественность спорили каким символом северного мореплавания заменить сгнившую на Красной пристани финскую шхуну «Запад». Сначала речь шла о не плавающей копии «Запада», потом энтузиаст-мореплаватель Евгений Шкаруба решил строить тоже шхуну, только норвежскую. Почему в регионе, имеющем не меньшие, чем в Скандинавии, традиции судостроения, надо делать не свои корабли, не совсем понятно. Какой-то кризис самоидентификации. И вот история возвращается в свою колею.
И.В.Богатырев, историк судостроения:
Постройкой коча занялся Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания, созданный при судостроительном кластере Архангельской области, в который входят северодвинские оборонные предприятия. Финансирование предполагается за счет грантов и пожертвований. Чертежи коча не сохранились даже в архивах, проектировщик Егор Ватлецов работал по рисункам и гравюрам. Он — сын Евгения Николаевича Ватлецова, бывшего директора закрывшейся Соломбальской судоверфи, построившей копию легендарной яхты «Британия».
Сейчас на стапеле стоит киль с форштевнем и ахтерштевнем, шпангоуты у стены. Набор из клееных конструкций — их применение дает фантастические результаты. Коч будет иметь палубу, длину 19 метров, ширину 6 и осадку всего лишь 1,6 метра. На таких столетиями велся морской промысел у берегов Груманта — Шпицбергена, на таких Семен Дежнев шел «встречь солнцу», с таких на Новой земле высаживались мезенские поморы.
Петровский указ положил конец строительству кочей. Оптимальный для плавания во льдах, проверенный столетиями проект, запретили под угрозой большого штрафа — чтобы заставить поморов строить «новоманерные» галиоты, шнявы, гукоры. Но когда по сенатскому Указу 1732 года решили картографировать все побережье Северного Ледовитого океана до Камчатки, сама же власть указала, что для Двинско-Обского отряда нужны кочи. Конкурс из двух крестьянских верфей выбрал артель мезенских братьев Кармакуловых. Что интересно — конкурс 1732 года, не в пример современному российскому законодательству, главным критерием делал не низкую цену, а комплекс показателей. Победил проект коча наиболее конструктивно крепкого.
Глеба Плетнева вдохновляет события 300-летней давности — Великая Северная экспедиция 1733−1743 годов, ее корабли и люди.
Хроника Великой Северной экспедиции:
Спустить коч на воду Глеб Плетнев планирует летом 2020 года. В планах — плавания маршрутами Великой Северной экспедиции. Остается пожелать этим людям успеха в возрождении исконно северного, а не норвежского или «новоманерного» судостроения.
Примечания:
- История отечественного судостроения. В 5 томах. СПб. 1994. Т.1. С.23−24
- Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1734−1736. Морские отряды. Сост. Н. Охотина-Линд, П.У.Меллер. СПб. 2009. С.815−820