28 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Почему в регионе, имеющем не меньшие, чем в Скандинавии, традиции судостроения, надо делать не свои корабли, не совсем понятно. Какой-то кризис самоидентификации. И вот история возвращается в свою колею.

Владимир Станулевич, , 00:50 — REGNUM

Примерно на том же месте Мосеева острова, где в 1693 году спустили на воду царскую яхту «Святой Петр», и де стоял домик Петра Первого, в 2019 году началось строительство поморского коча. Долгое время архангельские власти и общественность спорили каким символом северного мореплавания заменить сгнившую на Красной пристани финскую шхуну «Запад». Сначала речь шла о не плавающей копии «Запада», потом энтузиаст-мореплаватель Евгений Шкаруба решил строить тоже шхуну, только норвежскую. Почему в регионе, имеющем не меньшие, чем в Скандинавии, традиции судостроения, надо делать не свои корабли, не совсем понятно. Какой-то кризис самоидентификации. И вот история возвращается в свою колею.

Инициатор строительства коча Глеб Плетнев и его единомышленники у киля судна

И.В.Богатырев, историк судостроения:

«Кочи строили на так называемых плотбищах, куда сплавлялись или доставлялась санным путем древесина, а также в пунктах вынужденных зимовок. Кочи поморской постройки относились к малым судам, так как создавались для плаваний в местах, где приходится часто преодолевать переволоки. Они имели грузоподъемность 200−250 пудов (3,2 — 4 т). Благодаря круглым обводам корпуса при сжатии льдами коч как бы выдавливался на поверхность ледяного поля… Есть сведения, что кочи появились уже в 14 веке. На протяжении десятков лет коч совершенствовался и к середине 16 века превратился в удобное и самое распространенное морское судно поморов, имевшее в длину до 19, ширину до 6 м, грузоподъемностью 200−2500 пудов (3,2 — 40 т)» (1).

Постройкой коча занялся Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания, созданный при судостроительном кластере Архангельской области, в который входят северодвинские оборонные предприятия. Финансирование предполагается за счет грантов и пожертвований. Чертежи коча не сохранились даже в архивах, проектировщик Егор Ватлецов работал по рисункам и гравюрам. Он — сын Евгения Николаевича Ватлецова, бывшего директора закрывшейся Соломбальской судоверфи, построившей копию легендарной яхты «Британия».

Сейчас на стапеле стоит киль с форштевнем и ахтерштевнем, шпангоуты у стены. Набор из клееных конструкций — их применение дает фантастические результаты. Коч будет иметь палубу, длину 19 метров, ширину 6 и осадку всего лишь 1,6 метра. На таких столетиями велся морской промысел у берегов Груманта — Шпицбергена, на таких Семен Дежнев шел «встречь солнцу», с таких на Новой земле высаживались мезенские поморы.

Петровский указ положил конец строительству кочей. Оптимальный для плавания во льдах, проверенный столетиями проект, запретили под угрозой большого штрафа — чтобы заставить поморов строить «новоманерные» галиоты, шнявы, гукоры. Но когда по сенатскому Указу 1732 года решили картографировать все побережье Северного Ледовитого океана до Камчатки, сама же власть указала, что для Двинско-Обского отряда нужны кочи. Конкурс из двух крестьянских верфей выбрал артель мезенских братьев Кармакуловых. Что интересно — конкурс 1732 года, не в пример современному российскому законодательству, главным критерием делал не низкую цену, а комплекс показателей. Победил проект коча наиболее конструктивно крепкого.

Глеба Плетнева вдохновляет события 300-летней давности — Великая Северная экспедиция 1733−1743 годов, ее корабли и люди.

Хроника Великой Северной экспедиции:

«10 июля (1734) — Кочи Двинско-Обского отряда «Экспедисион» и «Обь» прибыл из Архангельска под командованием лейтенантов Муравьева и Павлова.

10 сентября (1734) — кочи Двинско Обского отряда «Экспидисион» и «Обь» остановились у деревни Келтицкой в 15 верстах о Пустозерска. Вся команда была перевезена на зимовку в Пустозерск.

15 января (1735) — Во время зимовки Двинско-Обского отряда в Пустозерске, установился первый контакт с Енисейско-Тобольским отрядом…

1 июня (1735) — Кочи Двинско-Обского отряда «Экспидисион» и «Обь» вышли от деревни Кельтицкой во второй поход.

9 сентября (1735) — Кочи Двинско-Обского отряда «Экспидисион» и Обь» вернулись к месту их прежней зимовки около Пустозерска, не достигнув цели их плавания: устья Оби.

22 марта (1736) — Назначен розыск по делу прежних командиров Двинско-Обского отряда, Муравьева и Павлова, как не справившихся с порученным заданием.

25 мая (1736) — Коч «Обь» Двинско-Обского отряда вышел из деревни Килтицкой в третье плавание, на этот раз под командованием вновь назначенного командира отряда, лейтенанта Малыгина. Но коч вскоре сел на мель и был раздавлен льдом. Малыгин с командой продолжал плавание на втором коче «Экспедисион».

25 июня (1736) — Два новых бота, построенных для усиления работы Двинско-Обского отряда, отбыли из Архангельска под командованием лейтенантов Сухотина и Скуратова.

8 августа (1736) — Коч «Обь» лейтенанта Малыгина присоединился к двум ботам Сухотина и Скуратова, идущим из Архангельска. Малыгин перешел на один из ботов и продолжал вместе со Скуратовым изыскания пути в Обское устье. Сухотин вернулся в Архангельск на коче «Обь».

Спустить коч на воду Глеб Плетнев планирует летом 2020 года. В планах — плавания маршрутами Великой Северной экспедиции. Остается пожелать этим людям успеха в возрождении исконно северного, а не норвежского или «новоманерного» судостроения.

Примечания: