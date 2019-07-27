Москва, , 23:23 — REGNUM

Строительство подземного торгового центра и работы по благоустройству Павелецкой площади займут от двух до двух с половиной лет. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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«Хочу подчеркнуть, что на площади перед Павелецким вокзалом никакого нового строительства не будет, все коммерческие площади разместятся под землей, а на самой площади появится общественное пространство и зеленые насаждения», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, проект уже согласован с инвестором — группой компаний «ПИК» и в скором будущем столица избавится от долгостроя, именуемого москвичами как «яма на Павелецкой».

Напомним, ранее, ИА REGNUMсообщало, что концепция создания комфортной городской среды на Павелецкой площади утверждена Москомархитектурой и предполагает строительство торгового комплекса общей площадью около 70 тыс. кв. метров с пятиуровневыми подземными помещениями.

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