Санкт-Петербург, , 22:51 — REGNUM

В Санкт-Петербурге прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами семей погибших в Баренцевом море офицеров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча с семьями погибших офицеров-подводников Kremlin.ru

«Путин встретился с членами семей офицеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер обсудил меры по оказанию помощи семьям подводников, а также выразил соболезнования родным моряков.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в водах Баренцева моря произошла авария на глубоководном аппарате — в аккумуляторном отсеке вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли 14 моряков, среди которых было 7 капитанов 1-го ранга и два Героя России.

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