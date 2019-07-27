Москва, , 22:57 — REGNUM

Проект реконструкции площади у Павелецкого вокзала согласован Москомархитектурой. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Проект Mos.ru

«Участок несколько раз менял владельцев, архитекторы предлагали несколько концепций. Сейчас безусловный плюс состоит в том, что дело сдвинулось с мертвой точки, а проект выдержал планку качества, заданную благоустройством Москвы последних лет», — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, на площади появится комфортное общественное пространство, предполагающие сочетание активных пешеходных потоков с зонами кафе и подземным торговым центром площадью более 70 тысяч квадратных метров. Концепция реконструкции привокзальной площади предполагает строительство пяти подземных уровней.

«Через первый подземный уровень можно будет попасть в переход через улицу Зацепский Вал, а также в кафе и торговые помещения. Второй и третий уровни будут полностью отданы под торговлю и кафе, на четвертом расположится парковка на 270 машино-мест, а на пятом — холодильные помещения», — уточнил главный архитектор Москвы.

Напомним, с 2011 года в Москве проходит реализуется программа реконструкции городских вокзалов и благоустройству прилегающих территорий. Так, реконструкция зданий восьми столичных вокзалов завершилась в 2014 году. В 2017 году на площади около Белорусского вокзала были завершены работы по организации комфортной городской среды, на данный момент аналогичные работы ведутся рядом с Киевским и Савеловским вокзалами.

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