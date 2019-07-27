Москва, , 21:48 — REGNUM

В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов». Об этом 26 июля сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

«В этом году мы приняли решение вдохновить туристов из России на поездки в Великобританию, пригласив их в экскурсионные туры по местам съемок культувого сериала «Игра Престолов». Мы знаем, что в России много поклонников этого сериала», — отметил директор Visit Britain по Европе Робин Джонсон.

Туристический продукт предполагает экскурсионную программу по Северной Ирландии, включающий посещение знаковых мест сериала — замок Уорд в графстве Даун (родовое гнездо Винтерфелл), замок и бухта Квинтин (Красный замок, резиденция короля андалов), замок Кастле Уорд (дом Старков), развалины Аббатства Инч (лагерь Роба Старка во время битвы с Ланнистерами), кроме этого, туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Белфаста. Стоимость четырех дневного тура на одного человека составит 2500 евро.

Напомним, ранее на Днях британского туризма в Москве руководитель Visit Britain Салли Балком рассказала о том, что просмотр популярных сериалов и фильмов послужил стимулом посетить Великобританию примерно у трети туристов.

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