Москва, , 21:16 — REGNUM

В Москве с 29 июля начнётся резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в столице 29 июля будет от 14 до 16 градусов тепла, облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. По сравнению с погодой в выходные, похолодает более чем на десять градусов.

Ночами в последние дни июля в Москве ожидает похолодание до 6 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве и Московской области вернётся к нормальным климатическим показателям в августе.

Читайте ранее в этом сюжете: Тепло в Москву и Подмосковье вернётся в августе