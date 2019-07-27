Боровск, Калужская область, , 20:38 — REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж», посвящённый наступательной Люблинско-Брестской операции Красной Армии «Багратион», состоялся 27 июля в Боровском районе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Высоковском поле развернулось военно-историческая реконструкция грандиозного сражения с танковыми дуэлями, артиллерийскими залпами и рукопашными схватками. Гости фестиваля приняли участие в интерактивных мастер-классах от военно-исторических клубов, попробовали кашу, приготовленную на полевой кухне, послушали и спели песни военных лет.

Крупномасштабная фронтовая операция времён Великой Отечественной войны «Багратион» проводилась в период с 23 июня по 29 августа 1944 года. За два месяца частями Красной Армией были освобождены Белоруссия, восточная Польша, часть Прибалтики и практически полностью разгромлена гитлеровская группа армий «Центр».