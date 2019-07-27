Киев, , 19:11 — REGNUM

Около 300 тысяч верующих участвуют в шествии крестного хода в Киеве, посвященного 1031-й годовщине Крещения Руси. Об этом 27 июля сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Киево-Печерская лавра (cc) Falin

По словам Управляющего Делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, в крестном ходе приняло участие 300 тысяч верующих.

Отмечается, что паломники начали свое движение от центра столицы Украины к Киево-Печерской лавре, где была проведена праздничная божественная литургия. На протяжении всей ночи с 27 на 28 июля в монастыре верующие смогут прикоснуться к мощам святых и чудотворным иконам Богородицы, специально доставленным в Киев.

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