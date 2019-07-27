Москва, , 17:41 — REGNUM

Одними из самых опасных инфекционных заболеваний для взрослого человека в России являются гепатит, корь и ВИЧ. Об этом 26 июля сообщила главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова в беседе «RT на русском».

Врач отметила, что по степени опасности первое место занимает гепатит, исследования методов лечения которого на данный момент идут «семимильными шагами». Вторым заболеванием в этом перечне специалист назвала корь, так как несмотря на то, что в России осуществляется вакцинирование населения от данной инфекции, наблюдается рост числа заражённых ей.

«И остаётся ещё нерешённая, но решаемая проблема — ВИЧ», — отметила Малинникова.

Напомним, ранее, специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и гепатитами B и C в России на 2018 год. Так, показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С снизились и достигли исторического минимума — 0,67 и 1,11 случая на 100 тыс. населения соответственно, ВИЧ-инфицированных в прошлом году умерло 36 868 человек.