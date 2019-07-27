Москва, , 17:19 — REGNUM

После ввода в эксплуатацию Московского центрального диаметра (МЦД-1) «Одинцово» — «Лобня» транспортная ситуация в Можайском районе, где проживает 138 тысяч человек, станет намного лучше. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба мэрии столицы.

МЦД соединят радиальные железнодорожные направления, что даст возможность «организовать сквозное движение через центр столицы и напрямую соединить разные части города», — говорится в сообщении. Сообщается, что во время наибольшей транспортной загруженности и увеличения пассажиропотока поезда будут осуществлять движение с интервалом пять-шесть минут.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в состав наземного метро войдут станции Сетунь и Рабочий Поселок.

«Остановочные пункты будут соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан», — уточнил он.

По словам заместителя мэра, планируется благоустроить территорию вокруг этих платформ, проект предполагает озеленение и строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Напомним, запуск участков МЦД-1 «Одинцово — Лобня», протяженностью 52 километра, и МЦД-2 «Нахабино — Подольск», протяженностью 80 километров, намечен на конец 2019 — начало 2020 года. На них будут располагаться 28 и 38 станций соответственно.

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