Краков, Польша, , 17:02 — REGNUM

Воевода (губернатор) Малопольского воеводства с центром в Кракове Петр Цвик отменил решение городского совета о введении в школах дополнительных уроков сексуального образования. Об этом сообщает «Польское радио».

12 июня депутаты городского совета Кракова приняли постановление о создании программы грантов, на которые будут проводиться дополнительные занятия «секспросвета» в школах. За принятие постановления высказались 20 депутатов, 18 были против, а ещё два — воздержались. Постановление могло вступить в силу только после утверждения президентом (мэром) города Кракова.

Инициатор решения советник Нина Габриш из либеральной Гражданской коалиции говорила, что дополнительные семинары для учеников будут проходить только с согласия родителей и помогут избежать беременностей, а также передаваемых половым путём заболеваний среди несовершеннолетних.

С ней не согласилась куратор образования в администрации города Барбара Новак. «То, что эти занятия несовместимы с основой программного обучения, и что не имеют никакого права быть в школах, это очевидно … Во всех странах реализация программ сексуализации, по сути, вызвала сексуальное возбуждение, увеличила количество беременностей, венерических заболеваний и вызвала проблемы с определением гендерной идентичности у детей», — написала она в соцсетях.

В последующие дни губернатор воеводства получил около 700 писем от граждан, протестующих против дополнительных занятий «секспросвета».

Отменяя решение депутатов, губернатор пояснил, что руководствуется не только мнением избирателей. Он указал, что депутаты нарушили законодательство, которое не позволяет им предлагать мэру города готовые юридические решения.