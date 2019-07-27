Москва, , 16:43 — REGNUM

Начало проходки тоннеля западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена между станциями «Карамышевская» и «Мневники» запланирована на сентябрь. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

«Этой машине (тоннелепроходческому комплексу «Лилия») предстоит проложить двухпутный тоннель протяженностью 940 метров от станции «Карамышевская» до «Мневников». Запуск щита запланирован на сентябрь», — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что прокладка нового тоннеля будет осуществляться в сложных условиях грунта — в глинах и микрозернистых водоносных известняках на глубине от 19 до 22 метров.

Напомним, 10-метровый тоннелепроходческий комплекс «Лилия» впервые был использован для строительства Некрасовской линии московского метрополитена, на которой проложил двухпутные тоннели на участке между станциями «Косино» и «Окская». На данный момент, в строительстве юго-западного участка БКЛ задействовано 16 тоннелепроходческих комплексов.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая станция метро Москвы станет убежищем в случае ядерной войны