Москва, , 17:01 — REGNUM

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется окончить к началу 2021 года. Об этом 27 июля сообщает Агенство городских новостей Москва со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«За 2019, 2020 и начало 2021 года мы закончим рытье всех тоннелей, — заявил заместитель мэра столицы. — То есть вероятность того, что в 2022—2023 годах кольцо будет замкнуто — 100%».

Он также рассказал, что к данному моменту объем работ по прокладке тоннелей выполнен на 60%.

Напомним, протяженность БКЛ с 31 станциями метрополитена составит 70 км. Первый участок кольцевой линии от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года.

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