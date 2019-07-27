Гонконг, Китай, , 15:42 — REGNUM

В Гонконге не прекращаются акции протеста. Об этом сегодня, 27 июля пишет газета South China Morning Post.

Группа демонстрантов снова собралась на несанкционированную акцию протеста в пригородном районе Yuen Long (Юэн Лун).

Гонконгская полиция смогла оттеснить участников протестного шествия с ряда улиц и переулков и в настоящее время продолжает зачистку района.

Стоит отметить, что некоторые группы протестующих настроены явно агрессивно и вооружены палками и самодельными щитами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад на станции метро Yuen Long произошла массовая драка, в ходе которой большая группа неизвестных лиц с арматурой избила протестующих, которые возвращались с митинга в центре города. Ранения получили 45 человек, задержаны были 12 человек.

Участники сегодняшней акции собрались чтобы осудить данный инцидент. Но их акция согласована властями не была, поэтому её и разгоняют. ряд СМИ предполагает, что инцидент на станции метро неделю назад был делом рук центральной власти в Пекине, которая таким образом намекнула властям Гонконга, что если они не справятся с протестами, то Пекин будет действовать самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге вспыхнули несколько недель назад. Протестующие выступил против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект снимается с рассмотрения, но протесты это уе не остановило.