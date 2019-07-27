Милуоки, США, , 14:55 — REGNUM

Окружной суд в Милуоки (штат Висконсин) освободил программиста и специалиста по кибербезопасности Маркуса Хатчинса, задержанного по подозрению в создании вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает The Guardian.

Британский программист Маркус Хатчинс прославился в мае 2017 года, когда помог остановить глобальную атаку вируса-вымогателя WannaCry. Однако в августе 2017 года он был арестован властями США в Лас-Вегасе по подозрению в создании другого вируса.

26 июля 2019 года окружной суд в Милуоки признал Хатчинса виновным по ряду пунктов обвинения и назначил наказание в виде заключения на срок, равный тому, который он провёл в тюрьме со дня задержания. Программист был отпущен в зале суда с назначением годового испытательного периода, во время которого он будет находиться под надзором полиции.

«Приговорён к отбытому времени! Невероятно благодарен за понимание и снисходительность судьи, замечательное письмо с характеристиками, которое вы все отправили, и всем, кто помогал мне в течение последних двух лет, как в финансовом, так и в эмоциональном плане», — написал Хатчинс на своей странице в социальной сети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Маркус Хатчинс признал свою вину по двум пунктам обвинения, связанным с созданием вредоносной программы Kronos. Максимальный срок тюремного заключения, который мог быть назначен по каждому из этих пунктов, достигал пяти лет.

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