Москва, , 13:44 — REGNUM

В Москве правоохранительные органы задержали ближайшего соратника оппозиционного блогера Алексея Навального, директора его «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. Об этом сам Жданов написал сегодня, 27 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я задержан. Всем хорошего дня», — написал Жданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жданов был в числе тех, кого Навальный хотел выдвинуть в качестве кандидатов в депутаты на выборах в Московскую городскую думу. Однако все люди Навального не смогли собрать достаточного количества верифицированных подписей в свою поддержку и не были зарегистрированы в качестве кандидатов.

Но они не согласились с этим и решили оказывать давление на избирательные комиссии посредством незаконных уличных акций в центре Москвы. Сегодня люди Навального и примкнувшие к ним другие незарегистрированные на выборах в Мосгордуму граждане хотели устроить незаконный митинг перед зданием мэрии Москвы. Правоохранительные органы не дали им такой возможности.