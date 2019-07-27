Москва, , 13:27 — REGNUM

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, а также муниципальный депутат Юлия Галямина были задержаны сегодня, 27 июля, в Москве в преддверии несанкционированной акции оппозиции у здания столичной мэрии на Тверской улице.

Отец Дмитрия Гудкова — Геннадий Гудков сообщил, что его сын был задержан и его транспортируют в ОВД «Коптево».

Галямина сообщила, что её также задержали и везут в ОВД «Хорошево-Мневники». Муниципальный депутат уточнила, что против неё было возбуждено административное делопроизводство.

Стоит отметить, что накануне, 26 июля, в офисах Галяминой и Гудкова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Это дело было возбуждено по заявлению руководства Московской городской избирательной комиссии после того, как ряду граждан было отказано в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Однако эти граждане, среди которых Гудков и Галямина, решили добиваться своей регистрации через уличную активность, проводя в столице несанкционированные митинги.