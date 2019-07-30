Москва, , 01:44 — REGNUM

В очищении от радиации нуждается не только почва в районе Москворечье-Сабурово, но и дно Москвы-реки. Об этом корреспонденту рассказал эксперт, знакомый с проектом по ликвидации могильника, подготовленного, по словам, около 15 лет назад. Что это за проект, почему он не был реализован и есть ли сейчас поводы для опасений, рассказывает в своей статье корреспондент Георгий Балаков.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Тема актуальная в связи со строительством Юго-Восточной хорды Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. По информации Владимира Абалакина, руководитель проекта умер, а документация по могильнику радиационного могильника была секретной. Тем не менее, он отмечает, что объем радиоактивных отходов на склоне возле станции Москворечье, где планируется построить участок хорды, оценивались в более чем 100 тысяч кубометров. Проект по их изъятию с последующей насыпью безопасного грунта был подготовлен, но высокая стоимость заставила от него отказаться.

При этом отходов не просто много: организация должна была разработать проект вывоза радиоактивного грунта и со склона, и со дна Москвы-реки, то есть река в районе станции Москворечье может быть заражена радиоактивными отходами. Эксперты в области атомной энергетики и ядерной безопасности на условиях анонимности допускают довольно высокую вероятность того, что эта информация может соответствовать действительности.

Читайте подробности в статье Георгия Балакова «Угроза москвичам: что скрывают воды Москвы-реки?»