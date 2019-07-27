Москва, , 09:34 — REGNUM

Теплые выходные дни в Москве — 27 и 28 июля, сменятся аномально холодными буднями. 30 и 31 июля в столице ожидается всего 11−16 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается, что 30 и 31 июля днем столбик термометра будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а ночью — от 5 до 10 градусов.

В эти дни может быть побит температурный рекорд 1977 года, когда температура воздуха ночью опускалась до 7 — 7,5 градусов тепла.

29 июля в столице ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха поднимется до 14−16 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большую часть европейской части России уже вечером 28 июля начнет накрывать так называемое ультраполярное вторжение. Это явление, при котором массы арктического воздуха вторгаются в средние широты. Обычно оно происходит в тыловой части развившегося или регенерировавшего на холодном фронте циклона.