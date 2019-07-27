Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM

С 2008 года правительству Индии удалось снизить уровень смертности среди детей младше 5 лет на 86%. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявление министра здравоохранения Индии Харша Вардхана.

Министр здравоохранения, выступая на сессии нижней палаты парламента, подчеркнул, что с 2008 по 2017 год уровень смертности среди детей младше пяти лет снизился с 69‰ до 37‰. Таким образом, данный показатель сократился почти в два раза, или на 86%. Харш Вардхан также сообщил, что за указанный период уровень смертности среди младенцев понизился с 55‰ до 33‰. По словам министра здравоохранения, с 2005 года правительства штатов получили более 681,95 млрд рупий (примерно 9,9 млрд долларов) из федерального бюджета на реализацию проектов по охране материнства и детства.

Отметим, что наихудшая ситуация с обеспечением здоровья детей наблюдается в индийских штатах Мадхья-Прадеш, Ассам, Чхаттисгарх и Орисса.