Додома, , 10:55 — REGNUM

Танзанийская комиссия по борьбе со СПИДом сообщила, что использование контрацептивов, прохождение процедуры циркумцизии мужчинами, установление контроля над секс-индустрией и использование антиретровирусных препаратов помогут снизить количество случаев заражения вирусом ВИЧ/СПИД к 2030 г.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», директор комиссии Леонард Мабоко заявил об этом 25 июля после доклада по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в котором говорилось о достижении положительных результатов в этой сфере.

По его словам, в настоящий момент комиссия делает обзор на статью, которая выделяет приоритетные районы Танзании, в которые необходимо инвестировать средства для борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Мабоко отметил, что данные регионы Танзании дают надежды на светлое будущее, поскольку одной из целей устойчивого развития является снижение количества ВИЧ-инфицированных граждан до 0% к 2030 г.

Кроме того, директор подчеркнул, что Министерство здравоохранения, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании обеспечит представление профилактических услуг во всех районах.

Как утверждает Мабоко, несмотря на заметное снижение случаев заражения ВИЧ, необходимо вести борьбу против данного заболевания.