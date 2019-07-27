Токио, , 09:18 — REGNUM

Адвокат компании Kyoto Animation заявил, что после поджога аниме-студии, в результате которого погибли 34 человека, в созданный фонд было пожертвовано более 2,5 миллиона долларов за 24 часа. «Пожертвования были сделаны, главным образом, физическими лицами», — заявил адвокат. По словам юриста, свой вклад внесли 64 тысячи человек.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», что касается краудфандинговой кампании, которая была запущена американской лицензионной компанией Sentai Filmworks, находящейся в Техасе и лицензирующей ряд проектов киотской аниме-студии, то она помогла собрать около 400 тысяч долларов через сайт GoFundMe.