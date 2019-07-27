Загреб, , 11:36 — REGNUM

В Хорватии зафиксировано отрицательное сальдо миграции за прошлый год. Таким образом, число выехавших из республики превысило число въехавших. Примечательно, что большинство людей, покинувших страну, составило работоспособное население в возрасте от 20 до 39 лет. Основной поток мигрировавших из республики хорватов пришелся на Германию. Исследование было проведено Статистическим бюро Хорватии. Об этом сообщает хорватский информационный портал Хина.

Согласно докладу, всего за прошлый год из Хорватии выехало 39 515 человек, а въехало 26 029 человек. Таким образом, социологи пришли к заключению, что баланс миграции составил минус 13 486 человек. Тенденция к оттоку населения из Республики длится уже не первый год. Ряд социологов полагает, что массовый выезд населения из страны приобрел столь интенсивный характер в связи с вступлением Хорватии в Европейский союз в 2013 году. Демографическое положение страны продолжает резко ухудшаться в сравнении с предыдущим десятилетием.