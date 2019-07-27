Копенгаген, , 09:11 — REGNUM

Всемирная метеорологическая организация — межправительственная учреждение ООН — высказала свои опасения в связи с тем, что аномальная жара в Европе может ускорить процесс таяния ледников Гренландии, находящихся в глубине острова.

Пресс-секретарь организации Клэр Нуллис заявила, что, согласно прогнозам, волна рекордных температур вскоре достигнет и крайнего севера, что приведет к ускорению таяния ледникового покрова острова. Пресс-секретарь также высказала опасение, что площадь растаявших ледников может побить рекорд 2012 года — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Ледники Гренландии составляют важную часть мировой экосистемы: массовое таяние льдов приводит к повышению уровня мирового океана. По оценкам Всемирной метеорологической организации, только за июль 2019 года растаяло порядка 160 миллиардов тон ледового покрова.