Копенгаген, , 10:52 — REGNUM

Дания вошла в десятку самых инновационных стран мира. Об этом свидетельствует опубликованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности ежегодный отчет под названием «Global Innovation Index». В ходе подготовки рейтинга использовались 79 различных показателей в таких категориях, как «государственные учреждения», «человеческий капитал», «инфраструктура» и так далее. Согласно рейтингу, Дания занимает 10 место в списке самых инновационных государств мира. В числе тройке лидеров оказались Швейцария, Англия и Швеция — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

В качестве «сильных» сторон Дании в отчете отмечаются эффективность государственных учреждений, высокое качество законодательной базы, хорошее базовое образование, большое количество публикуемых научных работ, а также широкое использование информационных технологий.