Стокгольм, , 12:04 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Швеции во главе со Стефаном Лёвеном, заявив, что шведы подвели афроамериканское сообщество, приговорив к тюремному сроку американского рэпера ASAPRocky, который, по всей видимости, был замешан в уличной драке в Стокгольме.

Ранее президент США также призывал шведское правительство вмешаться в судебный процесс, однако премьер-министр Стефан Лёвен дал ясно понять, что никаких привилегий рэперу предоставлено не будет несмотря на его мировую известность. Так, глава правительства Швеции заявил: «Мы не имеем ни возможности, ни желания каким-либо образом влиять на нашу прокуратуру или на судебный процесс. Все равны перед законом» — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Несмотря на заявления шведского правительства президент США настаивал на том, чтобы ASAPRockeyвернули его свободу. Трамп также написал в своем твиттере: «Мы так много делаем для Швеции, но, видимо, никакой взаимности мы не увидим» и посоветовал шведам больше обращать внимания на свои внутренние проблемы с преступностью.