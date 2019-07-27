Стокгольм, , 11:16 — REGNUM

В Упсальском университете в Швеции запатентован новый тип биотоплива. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Новое биотопливо производят фотосинтезирующие бактерии, которым необходимы только свет, вода и углекислый газ. Основными производителями топлива являются цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли. При своем росте бактерии вырабатывают вещество бутанол, экологически чистое топливо. Бутанол является одноатомным спиртом. Спектр применения такого топлива весьма широк.

Перспектива этого проекта огромна: массовое производство такого топлива позволит снизить объем выбросов углекислого газа. Работой шведских ученых заинтересовался ряд автомобильных концернов, среди которых Volkswagen.