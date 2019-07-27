Исламабад, , 11:28 — REGNUM

Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что в 2020 году его ведомство начнет отбор космонавтов для полета в космос, который должен состояться в 2022 году.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фавад Чаудхри на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» описал процесс отбора первого космонавта Исламской республики. По словам Чаудхри, вначале будет отобрано 50 человек, позже будут выбраны 25 лучших, и только десять пройдут специальную подготовку для космического полета. В беседе с журналистами министр отметил, что за отбор и подготовку первого космонавта будут отвечать ВВС Пакистана, а все отобранные претенденты будут военными пилотами. По словам Чаудхри, это соответствует сложившейся мировой практике.

Также Фавад Чаудхри отметил, что запуск первого пакистанца в космос будет осуществлен при поддержке Китая, с которым у Исламабада подписано специальное соглашение. КНР уже осуществляла запуски пакистанских спутников.