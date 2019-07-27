Киев, , 07:44 — REGNUM

На Украине женщины решили довольно странным образом отреагировать на заявление заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко, который считает, что откровенно одетые женщины напоминают «проституток».

Напомним, что 25 июля Марченко, который также является уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, на своей странице в социальной сети Facebook написал, что считает приличных девушек «королевами». Он написал, что такие девушки не станут провоцировать насильников, нося откровенную одежду.

«Низшим слоям общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы и поддельные идолы. Но настоящие королевы никогда не станут обнажаться на публике», — написал Марченко.

Ряд женщин на Украине решил не согласиться с мнением чиновника. Был даже запущен своеобразный флешмоб в социальных сетях с хештегом #забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко).

В рамках этого флешмоба женщины стали публиковать свои весьма откровенные фотографии. Большинство участниц флешмоба подчеркивает, что в компетенцию Марченко не входит оценка внешнего вида женщин.

Другие участницы флешмоба указали, что женщины, вообще-то, имеют право на самовыражение и мужчины не должны им в этом мешать.

Напомним, что ранее ряд женщин на Украине выразили свое возмущение заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который во время своего визита во Францию сказал, что красивые жительницы Украины — это бренд и туристический символ страны. Зеленского обвинили в сексизме.