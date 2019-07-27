Соединённые Штаты Америки, 27 июля 2019, 05:03 — REGNUM
Штраф в пять миллиардов долларов для компании Facebook неадекватно мал, заявила американская неправительственная правозащитная организация «Центр электронной частной информации».
Правозащитники считают, что условия и размер штрафа для Facebook долы быть пересмотрены.
Напомним, Facebook должна выплатить штраф в размере $5 млрд. Компанию обвинили в нарушениях при обработке личных данных пользователей.
Читайте ранее в этом сюжете: В США с Facebook взыщут $5 млрд