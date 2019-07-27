Москва, , 00:20 — REGNUM

Неблагоприятные погодные условия стали причиной лесных пожаров в Сибири, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году от лесных пожаров сильнее всего страдают Иркутская область и Красноярский край.

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