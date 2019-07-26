Вашингтон, 26 июля 2019, 23:01 — REGNUM
Командующему стратегическими ядерными силами США Джону Хайтену предъявили обвинение в сексуальных приставаниях к полковнику, сообщает 26 июля портал Military.com.
«Хранитель американской красной кнопки» категорически отрицает свою причастность к секс-скандалу.
Стоит отметить, что недавно президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на должность замглавы Объединенного комитета начальников штабов, фактически второго по значимости военного поста в США.
Почти сразу после этого полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года Хайтен домогался её и совершал «непристойные прикосновения».
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