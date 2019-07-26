Киев, , 22:30 — REGNUM

Жительницы Украины запустили в соцсетях флешмоб, реагируя на заявление замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко о похожести проституток и откровенно одетых женщин.

Марченко, занимая должность уполномоченного по вопросам обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин, заявил на своей странице в «Фейсбуке» о том, каких женщин в каких нарядах он считает истинно привлекательными, а какие для него ассоциируются с работницами сферы интимных услуг.

В ответ незадачливый «блюститель нравов» получил массу женских фотографий разной степени откровенности с хештегом #забыла спросить у Марченко.

Гражданки Украины обнаружили, что представители власти, постоянно заявляющей о гендерном равенстве и «европейском» пути в сторону поощрения всяческих извращений, допускают такие «нетолерантные» заявления.

По их мнению, это свидетельствует о «средневековых» взглядах на жизнь.

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