Москва, , 21:45 — REGNUM

В аэропортах Московского авиаузла вечером 26 июля отменено или задерживается в общей сложности 65 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в эропорту «Домодедово» десять рейсов отменено и ещё 20 рейсов задержано. Во «Внуково» задерживается 22 рейса, в «Шереметьево» — 13 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» все рейсы в настоящее время следуют пор расписанию.

Читайте также: «Чемоданы на ленте»: аэропорт «Шереметьево» исправляет ситуацию с багажом