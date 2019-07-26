Москва, , 21:01 — REGNUM

В офис оппозиционного блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» в Москве пришли с обыском сотрудники Следственного комитета России и полицейские. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал директор ФБК, неудавшийся кандидат на выборах в Московскую городскую думу Иван Жданов.

(cc) Day Donaldson

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению Московской городской избирательной комиссии было возбуждено уголовное дело по фактам воспрепятствования осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссии (статья 141 УК России).

Дело в том, что ближайшие соратники Навального и сотрудники его ФБК пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Для этого они собирали подписи в свою поддержку, но при проверке этих подписей выяснилось, что количество недостоверной информации в них превышает предельно допустимый уровень в 10%. В итоге соратники Навального, а также ряд других граждан, которые также собирали подписи, зарегистрированы не были.

Однако эти граждане решили добиться своей регистрации на выборах в Московскую городскую думу путем давления на Мосгоризбирком посредством несанкционированной уличной активности. Были проведены несколько малочисленных несанкционированных митингов, затем на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг оппозиции, после чего Навальный и его соратники стали призывать своих сторонников выйти на несанкционированный митинг 27 июля.

После этого Навальный был отправлен под административный арест на 30 суток, а у зачинщиков беспорядков прошли обыски.