Курск, , 20:01 — REGNUM

В Курской области вопрос об отлове и содержании бездомных животных остаётся открытым, и на решение этой проблемы может уйти два-три года. Об этом врио губернатора Роман Старовойт заявил во время визита в село Лобазовка, где находится летний пункт передержки, сообщил портал KurskCity.

Бездомные собаки Марина Каширская (c) ИА REGNUM

В областном центре насчитывается примерно 3,5 тысячи бездомных собак. В 2019 году было отловлено 200 из них, до сентября подрядчик собирается отловить еще 400. Их доставляют во временный пункт передержки, где стерилизуют, делают прививки и помечают специальными бирками. В приюте остаются только породистые или агрессивные животные — остальных после процедур выпускают обратно на волю. Сейчас в пункте передержки живут 70 собак.

Существующий приют может принимать животных только в летнее время, однако его вторая очередь будет рассчитана и на зиму. По словам Старовойта, на бездомных собак в области выделено семь миллионов рублей, и при необходимости финансирование увеличат.