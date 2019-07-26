Вильнюс, , 19:22 — REGNUM

Министерство защиты окружающей среды Литвы сегодня, 26 июля, объявило, что в Литве не будут опрыскивать леса и поля химическими средствами в борьбе с популяцией клещей, несмотря на ситуацию, которая близка к критической, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство рассмотрело предложения различных компаний, но специалисты пришли к выводу, что такой метод не станет эффективным, поскольку такая борьба подразумевает регулярность (несколько раз за сезон и на постоянной основе), кроме того это крайне дорогостоящая мера.

При этом она якобы, несмотря на как раз положительный опыт в странах, где такие процедуры проводятся, неэффективна. Наземная обработка затруднительна, а воздушная, якобы, не принесёт желаемого результата, поскольку клещи обитают в траве и растениях на высоте до 1,5 метров, а при воздушной обработке, основное количество веществ осядет на кронах деревьев и в листве.

В литовском ведомстве не уточняют, какой метод борьбы собираются использовать и собираются ли вообще.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве самый большой показатель на душу населения заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, в ЕС. В первом полугодии 2019 года клещевым энцефалитом в Литве уже заразилось 99 человек, двое пациентов скончались.