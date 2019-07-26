Кострома, , 19:22 — REGNUM

В Костроме проходит смена международного волонтерского кампуса «Костромская Слобода-2019». Добровольческий лагерь проработает на территории музея-заповедника 12 дней. Его участники — волонтеры из России, Франции и США помогают реставраторам в благоустройстве музея деревянного зодчества и знакомятся с достопримечательностями Костромской земли, сообщает Smi44.

Участниками международного волонтерского проекта стали около 50 человек — люди разных возрастов и профессий, приехавшие из регионов России и зарубежья. Половина группы занимается благоустройством территории костромского музея деревянного зодчества и работами по сохранению памятников, вторая часть — изучает азы экскурсионного дела. Смена для волонтеров продлится две недели.

«Для нашего музея это первый опыт. Мы подобные добровольческие лагеря не проводили ни разу. Самое интересное, что откликнулось достаточно много людей. Причем, не только костромичей, но и людей из других городов и есть несколько человек, которые приехали из-за рубежа. Есть «профессиональные» волонтеры — то есть те люди, которые проводят таким образом отпуск, есть два профессиональных архитектора», — рассказала гендиректор Костромского музея-заповедника Наталья Павличкова.

Волонтеров будут обмерять памятники, приводить в порядок малые архитектурные формы и деревянные настилы к объектам музейного показа, территорию около них. Одной из самых сложных должна стать раскладка, перенос и сборка на новом месте деревянной избы XX века.

«Дом травника» относится к числу «новоделов», сейчас оно расположено вдали от туристической тропы. Волонтеры вместе с профессионалами разберут по частям деревянное строение и переместят его на новое место. В дальнейшем дом травника станет новым туристическим объектом на территории музея деревянного зодчества.