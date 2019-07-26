Москва, , 19:41 — REGNUM

В ответ на арест российского танкера в порту Измаил РФ нужно запретить судоходство украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Леонид Калашников Duma.gov.ru

«На этот акт мы должны реагировать. Нам не остаётся ничего другого, кроме как остановить судоходство в Керченском проливе украинских судов. Мы должны будем судоходство им прекратить. Я не вижу другого ответа, несмотря на то, что наших моряков освободили», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в порту Измаил сотрудники Службы безопасности Украины захватили российский танкер Neyma. Персонал судна задерживать не стали — моряки благополучно вернулись в РФ.

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