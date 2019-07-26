Владимир, , 19:06 — REGNUM

Во Владимирской области на предоставление мер социальной поддержки в первом полугодии 2019 года было направлено почти 3,9 млрд рублей. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области, граждане получили все выплаты в установленные сроки и в полном объёме. На особом контроле ведомства находится реализация региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение».

На совещании, посвящённом итогам работы учреждений за полугодие, обсудили вопросы реформирования деятельности учреждений и необходимости стационарного обслуживания граждан.