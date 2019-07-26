Чебаркуль, Челябинская область, , 18:54 — REGNUM

В деревне Сарафаново Челябинской области могут построить новую школу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас обучение в нынешней школе проводится в две смены. При этом классов катастрофически не хватает. Дополнительный кабинет огорожен в коридоре. Учительской нет.

При этом население в этой территории прирастает, а значит, со временем учеников станет ещё больше.

Врио губернатора Алексей Текслер посетил эту деревню в рамках поездки в Чебаркульский район. Он поставил областному минобразования задачу — открыть в деревне новую школу на 300 мест, из них 50 будет отведено для дошкольников. И назвал срок — 1 сентября 2021 года. Исполнение этого поручения он взял на свой личный контроль.