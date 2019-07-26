Чебаркуль, Челябинская область, 26 июля 2019, 18:42 — REGNUM
В челябинском посёлке Тимирязевский завершаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже 1 сентября он может открыть свои двери для жителей населённого пункта, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.
ФОК начали строить в 2019 году. Из областного и федерального бюджетов на эти цели было направлено 37 млн рублей.
Комплекс включает в себя площадки для ббаскетбола, воркаута и волейбола, поле для мини-футбола, которое зимой можно переоборудовать в хоккейную коробку, трибуны на 400 мест, беговые дорожки, а также раздевалки. Сейчас здесь идут активные работы.
Как отмечает врио губернатора Алексей Текслер, этот комплекс местные жители ждут и он будет востребован. Поблизости расположены средняя школа и два детских сада.
«Уверен, ФОК станет прекрасным подарком к новому учебному году», — сказал Текслер.