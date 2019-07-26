Киржач, Владимирская область, , 18:36 — REGNUM

Во Владимирской области Киржачский районный суд приговорил 38-летнего тренера спортклуба к 15 годам лишения свободы за растление 13 девочек и изготовление и распространение порнографии. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.

Мужчина был задержан в 2017 году. От его действий пострадали 13 девочек, с которыми он знакомился в соцсети. Мужчина склонял их к интимной близости, присылал фотографии эротического содержания и требовал от них того же.

Тренера признали виновным в совершении развратных действий без применения насилия, действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, фото‑ и видеосъёмке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, изготовлении и распространении порнографии среди несовершеннолетних, а также в разглашении сведений о частной жизни. Экспертиза подтвердила, что преступник является вменяемым и не страдал расстройствами психики в момент совершения противоправных действий.