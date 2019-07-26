Челябинск, , 18:32 — REGNUM

В Челябинской области почти 100 детей, победивших рак, смогут пройти реабилитацию. Они отдохнут в реабилитационном лагере «Искорка», сообщили журналистам в мэрии Челябинска.

Летний лагерь работает уже девятый год подряд. Последние семь он действует на базе Кусинского областного реабилитационного центра. С 17 по 26 июля здесь отдохнули и прошли реабилитацию более 50 детей и подростков в возрасте от семи до 14 лет. Вторая смена пройдёт с 27 июля по 6 августа.

Всего в лагере работают 16 человек. Они прошли специальную подготовку. Кроме того, шестеро вожатых ранее сами одолели рак.

Как поясняют в мэрии, сейчас детям не нужно принимать лекарства и проходить химиотерапию Последним этапом лечения должна стать реабилитация. Если эту реабилитацию делать самостоятельно, без помощи профессионалов, то она может отнять до пяти лет.