Вильнюс, , 18:18 — REGNUM

Высшие учебные заведения Литвы завершили анализ заявок на поступление и начинают рассылку уведомлений заявителям на поступление на первые курсы университетов и колледжей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля.

В литовские университеты в этом году намеревается поступить 10 914 юношей и девушек, в колледжи (в Литве приравнено к высшему неуниверситетскому образованию) 9489 человек. Это примерно на полторы тысячи меньше, чем было в 2018 году. Всего было подано 26 793 заявки на поступление в различные вузы.

Всего в Литве во всех высших учебных заведениях действует 614 программ. В Литве в этому году всего было 1462 абитуриента, которые набрали максимально возможные 100 баллов при выпускных экзаменах. Зачисление студентов состоится с 29 по 31 июля.