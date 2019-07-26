Челябинск, , 18:15 — REGNUM

В Ленинском районе Челябинска будет создан сквер имени Юрия Гагарина. Решение об этом приняли горожане, которые проголосовали на портале «Активный житель 74».

Юрий Гагарин. 1961

Сейчас в Челябинске имя Гагарина носят центральный парк культуры и отдыха, а также улица. Как отмечает глава района Александр Орёл, ранее появилась идея создать сквер его имени и установить памятный знак. Это предложение чиновники вынесли на опрос жителей города. В опросе участвовали 725 человек, и 613 респондентов поддержали эту идею. 112, впрочем, высказались против.

Сквер будет открыт до конца года. Он появится возле дома №41 по улице Гагарина и библиотеки им. Мамина-Сибиряка. В этом месте есть зелёный уютный островок, который и станет новой изюминкой района.